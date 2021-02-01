شكرا لقرائتكم خبر عن 281 إصابة جديدة بكورونا في المغرب والجزائر 239 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 281 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 471438.

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت 12 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 8287، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 450052.

فيما سجلت الجزائر 239 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وثلاث وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما تماثل 186 مريضاً للشفاء.

وأشارت لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا اليوم، إلى أن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ 578107 حالات، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 53073 شخصاً والعدد الإجمالي للوفيات 2894 حالةً.