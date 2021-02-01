ثمار إنهاء "المقاطعة".. ثاني اتصال بين فلسطين وإدارة بايدن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مسؤول فلسطيني كبير إنه بحث، الإثنين، مع مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية العلاقات الثنائية والوضع السياسي.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، في تغريدة على "تويتر" إنه :"جرى اليوم اتصال هاتفي مع هادي عمرو، مسؤول الملف الفلسطيني الاسرائيلي في وزارة الخارجية الأمريكية، وتم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع السياسي وآخر التطورات الراهنة".

وأضاف: " لقد كان حديثا إيجابيا، وتم الاتفاق على استمرار التواصل".

والاتصال الثاني الذي يعد نتيجة مثمرة لإنهاء المقاطعة بين فلسطين والإدارة الأمريكية، جاء بعد ساعات من الكشف عن اتصال مماثل بين رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد إشتية وهادي عمرو.

وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ"الخليج 365" إن الاتصال بين إشتية وعمرو جرى قبل يومين.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن محمد إشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، إجراء اتصالات رسمية مع الإدارة الأمريكية الجديدة بعد مقاطعة فلسطينية للإدارة السابقة برئاسة دونالد ترامب؛ ردا على اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل.



وقال إشتية إنه أجرى اتصالا مع إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن ممثلة بـ"هادي عمرو، مسؤول ملف الشؤون الفلسطينية والإسرائيلية في وزارة الخارجية الأمريكية"



وأضاف في بداية الاجتماع الأسبوعي للحكومة في رام الله: "تمت مناقشة سبل إعادة العلاقات الفلسطينية الأمريكية، خصوصاً من حيث فتح المكاتب الدبلوماسية والقنصلية، وعودة المساعدات الأمريكية، ودعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأنروا)، وسبل دفع العملية السياسية قدما"نهج أمريكي من 10 نقاط لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي