ممثلو الادعاء في روسيا يطالبون بسجن زعيم المعارضة أليكسي نافالني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

طالب ممثلو الادعاء في روسيا بسجن زعيم المعارضة أليكسي نافالني، بعد يوم من احتجاز الشرطة عدداً غير مسبوق من المشاركين في مظاهرات احتجاج على الرئيس فلاديمير بوتين في ثاني نهاية أسبوع على التوالي.



وقال مكتب الادعاء العام، اليوم الإثنين، إنه "اتفق مع جهاز السجون الاتحادية على أن نافالني انتهك مراراً شروط الحكم بالسجن 3 سنوات ونصف مع وقف التنفيذ الصادر بحقه للفساد المالي، ويجب أن يصدر بحقه حكماً بالسجن مع النفاذ رداً على ذلك"، بحسب ما جاء في بيان عبر موقع إلكتروني.

وتثير الدعوة لسجن نافالني في جلسة استماع تقام غداً في موسكو احتمالية المواجهة بين الكرملين ومعارضي بوتين بعدما احتجزت الشرطة 5414 شخصاً خلال مظاهرات، الأحد، التي أقيمت في مختلف أنحاء البلاد، بحسب موقع "أو في دي إنفو".

ودعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي روسيا إلى الإفراج عن نافالني الذي يخطط أنصاره لمزيد من المظاهرات خارج المحكمة، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرغ" للأنباء.

ويقبع زعيم المعارضة في الحجز منذ منتصف يناير(كانون ثاني) الماضي بعدما تحدى التهديدات بالاعتقال عند العودة لروسيا قادماً من ألمانيا حيث كان يعالج من اعتداء بغاز الأعصاب نوفيتشوك.

وألقى نافالني والدول الغربية باللائمة بشأن هذا الاعتداء على جهاز الأمن الروسي وهو ما ينفيه الكرملين