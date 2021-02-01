شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 11 وفاة و586 إصابة بكورونا بفلسطين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الإثنين، تسجيل 11 وفاة و586 إصابة جديدة بفيروس كورونا و768 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضحت الكيلة في التقرير الوبائي اليومي أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 94.0%، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

بلغت نسبة الإصابات النشطة 4.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات الكلي.

وأشارت الكيلة إلى وجود 54 مصاباً في غرف العناية المكثفة، بينهم 17 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.