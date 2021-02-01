23 ألف سوري وفلسطيني وأردني يستفيدون من كسوة الشتاء السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، كسوة الشتاء على الأسر العفيفة والمحتاجة والأكثر تضررا في محافظات عمّان والزرقاء وجرش والكرك وعجلون ومعان والمفرق وإربد والطفيلة الأردنية. وجرى توزيع الكسوة الشتوية على 4.706 أسر أردنية وفلسطينية وسورية بواقع 23,530 فردا، ليبلغ عدد الحقائب الموزعة عليهم 4706 والبطانيات 9412. ويأتي هذا التوزيع ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة للاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر الأكثر احتياجا في الأردن. ويأتي هذا التوزيع ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة للاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر الأكثر احتياجا في الأردن. من جهة أخرى واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن. ودشن المركز أمس، مشروع تمكين الأيتام وتعزيز صمودهم في محافظة المهرة، والذي يستفيد منه 1000 يتيم ويتيمة، في محافظات مأرب، وعدن، والمهرة.

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