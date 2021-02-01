الأمم المتحدة تدعو لحماية أطفال سوريا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، جميع أطراف النزاع في سوريا لاحترام التزاماتها بحماية الأطفال في جميع الأوقات، والامتناع عن العنف في المناطق المدنية.

جاء ذلك في بيان صحفي لممثل اليونيسف فيكتور نيلوند، على أثر التقارير التي أفادت بمقتل فتاة تبلغ من العمر (12 عاما) في هجوم على أعزاز بريف حلب، وجرح صبيين آخرين أحدهما عمره أقل من عام.

وأوضح نيلوند أن تلك الهجمات الأخيرة هي تذكير صارخ بأن العنف مستمر في سوريا، وأن الأطفال لا يزالون في خطر يوما بعد يوم، مشيرا إلى مقتل ما لا يقل عن 22 طفلا هذا العام.