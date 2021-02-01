ترمب يستعين بفريق دفاع جديد قبل محاكمته

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب فريق دفاع قانونيا جديدا قبل فترة وجيزة من بدء محاكمة عزله الثانية، وقال مكتبه إن فريق الدفاع سيقوده ديفيد شوين وبروس كاستور.

وكانت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية ذكرت في وقت سابق أن فريق دفاع ترمب المبدئي المكون من 5 محامين لن يمثل الجمهوري بعد كل شيء، مشيرة إلى خلافات حول استراتيجيته القانونية.

ونقلت الشبكة عن مصادر قولها إن ترمب أراد من المحامين متابعة مزاعم لا أساس لها بوجود تزوير انتخابي بدلا من التشكيك في شرعية إجراءات العزل ضد رئيس ترك منصبه بالفعل، ولم يتلق المحامون حتى الآن أي مدفوعات مقدما، ولم يتم التوقيع على خطاب نيات، وفقا لسي إن إن.

وجاء في الإعلان الصادر عن مكتب ترمب أن شوين وكاستور اتفقا على أن محاكمة ترمب غير دستورية، كما تبنت الغالبية العظمى من الجمهوريين في مجلس الشيوخ هذا الرأي أخيرا.

ويواجه ترمب محاكمة ثانية غير مسبوقة لعزله بسبب اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير.

واتهم المشرعون ترمب بالتحريض على التمرد بعد أن هاجم حشد عنيف من أنصاره مبنى الكونجرس عقب أحد التجمعات التي نظمها، مما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص.

ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة، التي تشبه إجراءات المحكمة، حيث يعمل أعضاء مجلس الشيوخ كمحلفين، خلال الأسبوع الذي يبدأ 8 فبراير.

وهناك حاجة إلى أغلبية الثلثين لإدانة ترمب في مجلس الشيوخ، ومن ثم منعه من الترشح للمنصب مرة أخرى.