الصومال ينهى حصار إرهابيين لفندق شهير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الشرطة الصومالية أمس، أن القوات الأمنية أنهت حصار إرهابيين لفندق شهير في العاصمة مقديشو، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 17 شخصا.

وقال رئيس الشرطة أحمد باشاني، «تم قتل المهاجمين، وهم مقاتلون تابعون لحركة الشباب المتشددة، لينتهى بذلك الحصار». وأضافت الشرطة أن عددا من المدنيين وحراس الأمن وأفراد من العاملين بأمن الفندق وانتحاري وثلاثة مهاجمين من ضمن القتلى. وبدأ الهجوم الانتحاري مساء أمس الأول عندما اصطدمت سيارة مفخخة بمدخل فندق (أفريك)، في وسط العاصمة مقديشو، وأعقبه إطلاق نار كثيف، وقالت الشرطة «إن نحو 30 شخصا أصيبوا في الهجوم، وجرى نقلهم للمستشفى».

ويحظى الفندق بشهرة بين السياسيين وكبار العشائر والصحفيين وأفراد المجتمع المدني، وموظفي ومسؤولي الحكومة.

وأعلنت حركة الشباب، عبر إذاعة الأندلس التابعة لها، مسؤوليتها عن الهجوم. وتشن الحركة هجمات متكررة في الصومال. وغالبا ما تستهدف الفنادق التي يلتقي فيها الساسة وأفراد الأمن والمدنيون أيضا.

ويقاتل هؤلاء الأصوليون منذ سنوات من أجل السيادة في هذه الدولة الفقيرة الواقعة بمنطقة القرن الأفريقي، وهم يسيطرون على أجزاء كبيرة من مناطق جنوب ووسط البلاد.

ومن المقرر أن يجري الصومال انتخابات رئاسية فى الثامن من فبراير الحالي.