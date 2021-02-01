الحجرف: ندعم العراق في مكافحة الإرهاب

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وقال في إيجاز صحفي بعد اجتماعه بوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، «نؤكد وقوفنا إلى جانب العراق في محاربة الإرهاب وبسط الأمن والاستقرار في البلاد».ووصف العلاقات الخليجية - العراقية بأنها «علاقة استراتيجية»، مشددا بالقول «ندعم جهود العراق في مكافحة الإرهاب لما لها من انعكاسات إيجابية على المنطقة».
وقال الحجرف إنه تمت مناقشة ملف التعاون الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي والعراق، ومناقشة عقد مؤتمر لرجال الأعمال بين الجانبين.
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