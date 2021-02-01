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الحجرف: ندعم العراق في مكافحة الإرهاب

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- بواسطة أيمن الوشواش - أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، دعم العراق في مجال مكافحة الإرهاب وبسط الأمن والاستقرار.

وقال في إيجاز صحفي بعد اجتماعه بوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، «نؤكد وقوفنا إلى جانب العراق في محاربة الإرهاب وبسط الأمن والاستقرار في البلاد».

ووصف العلاقات الخليجية - العراقية بأنها «علاقة استراتيجية»، مشددا بالقول «ندعم جهود العراق في مكافحة الإرهاب لما لها من انعكاسات إيجابية على المنطقة».

وقال الحجرف إنه تمت مناقشة ملف التعاون الكهربائي بين دول والعراق، ومناقشة عقد مؤتمر لرجال الأعمال بين الجانبين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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