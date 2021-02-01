شكرا لقرائتكم خبر الحجرف: ندعم العراق في مكافحة الإرهاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، دعم العراق في مجال مكافحة الإرهاب وبسط الأمن والاستقرار.

وقال في إيجاز صحفي بعد اجتماعه بوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، «نؤكد وقوفنا إلى جانب العراق في محاربة الإرهاب وبسط الأمن والاستقرار في البلاد».

ووصف العلاقات الخليجية - العراقية بأنها «علاقة استراتيجية»، مشددا بالقول «ندعم جهود العراق في مكافحة الإرهاب لما لها من انعكاسات إيجابية على المنطقة».

وقال الحجرف إنه تمت مناقشة ملف التعاون الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي والعراق، ومناقشة عقد مؤتمر لرجال الأعمال بين الجانبين.