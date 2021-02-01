شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط للجان النوعية بمجلس النواب..استماع بيان وزيرة الثقافة واستعراض جهود النقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل غدا الثلاثاء، عدد من اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المحالة إليها، أو استكمال مناقشة بعض الملفات، وبعضها يواصل استعراض خطة عملها خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول، حيث تعقد لجنة السياحة اجتماعين، الأول لتحديد الموضوعات ذات الأولوية في المناقشة، والثاني لوضع إطار زمني لتنفيذ خطة عمل اللجنة.

وتستعرض لجنة النقل، خلال اجتماعها بيان وزير النقل فيما يخص الهيئات التابعة لوزارة النقل كل فيما يخصه.

بينما تستمع لجنة الإعلام والثقافة، خلال اجتماعها لبيان وزيرة الثقافة عن موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة، ثم الاستماع لملاحظات الأعضاء على البيان.

وتعقد لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، اجتماعا لمناقشة مشروع قانون صندوق الوقف الخيري، وكان اجتماع اللجنة الأخير شهد التأكيد على أهمية مشروع القانون وأهدافه، وأنه يصب فى إطار المشاركة فى الدور التنموي والاجتماعي مع الدولة، لدعم المشروعات التنموية والخدمية والرعاية الصحية والاجتماعية، وتخفيف الأعباء عن الأكثر احتياجا والفقراء.

ويقضي مشروع القانون بأن يُنشأ صندوق يسمى "صندوق الوقف الخيري"، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية.

وتعقد لجنة الاتصالات، اجتماعا لمناقشة خطة عمل اللجنة، والموضوعات التي سيتم التطرق إليها خلال الفترة المقبلة، والتشريعات المرتقب خروجها للنور خلال دور الانعقاد الأول.