شكرا لقرائتكم خبر عن إدراج الإخوان كجماعة إرهابية..تعرف على خطة عمل لجنة العلاقات الخارجية بالنواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت لجنة العلاقات الخارجية، برئاسة كريم عبد الكريم درويش، عدد من الملفات على رأس اهتماماتها خلال دور الانعقاد العادى الأول، من الفصل التشريعى الثانى، وجاءت كالآتى:

1. تبنى اللجنة على ما تحقق من نتائج وأطر عمل فى السنوات السابقة ودور الانعقاد الماضي تحديدا وأن أهم أولويات اللجنة تحددت فى الاستمرار فى انتهاج دبلوماسية التنمية التى اتبعتها اللجنة خلال السنوات السابقة فى كل اللقاءات مع سفراء الدول وموفديها وذلك للترويج للمشروعات القومية المصرية وجذب الاستثمارات الأجنبية والترويج للمعالم السياحية المصرية وجذب السائحين الأجانب لمصر وجلب منح دولية للمشروعات التنموية المصرية وخاصة تلك المعنية بتدريب الشباب وتوفير فرص عمل لهم وتعزيز التمويلات الدولية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر .

2. الاستمرار فى الجهود السابقة نحو إدراج جماعة الإخوان كجماعة إرهابية فى الدول المعنية لرفع الغطاء والملاذ عنها وتسليم المطلوبين من أعضائها للقضاء المصرى، تدشين الية حوار دائمة ومنتظمة ودورية مع شركائنا الأوروبيين وفقا لاتفاق الشراكة المصرية الأوروبية لتكون السبيل الدائم للتباحث فى كافة القضايا الثنائية لتكون بديلا للمعلومات والحملات الممنهجة للجماعة الإرهابية لتقديم معلومات وبيانات مغلوطة عن مصر خاصة فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان .

3. وتبحث اللجنة تكثيف الاتصالات واللقاءات والزيارات مع نظرائنا فى الكونجرس الأمريكي ومع مساعدى أعضاء الكونجرس ومراكز الابحاث الاستراتيجية فى الولايات المتحدة الأمريكية وفق جهودها السابقة فى هذا الشأن لتدعيم الشراكة الاستراتيجية المصرية الامريكية و توضيح كافة الحقائق للرأي العام الأمريكي ولممثليه بالكونجرس وقادة الفكر والرأى الأمريكى، استمرار اللجنة فى تدعيم علاقاتها بدول أمريكا اللاتينية والدول النامية فى مجموعة 77 التى توفر دعما دوليا لمصر فى المحافل الدولية.

4. ترجمة علاقاتنا المتميزة بدول شرقى آسيا والنمور الآسيوية والهند والصين وكافة القوى الاقتصادية والسياسية الصاعدة فى آسيا لاتفاقيات تعاون فى كافة المجالات وحث الوزارات المعنية على إبرامها .

5. حشد دعم دولى مساند لحقوق مصر المائية الثابتة فى مياه النيل.

6. الاستمرار فى جهود اللجنة خلال السنوات السابقة نحو تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا الاتحادية ودول البلقان وبحر قزوين .

7. إتاحة كافة وسائل التواصل للمصريين فى الخارج مع اللجنة لتكون اللجنة قناة فاعلة لحل جميع مشكلاتهم بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الدعم القانوني والتوعوي للمصريين فى الخارج .

8. الاستمرار فى جهود اللجنة نحو الاستفادة من خبرات علمائنا فى الخارج فى عملية التنمية فى مصر وجعل المصريين فى الخارج وخاصة العلماء سفراء للدولة المصرية ومدافعين عن قيمها وطموحاتها عبر تنظيم اللجنة لقاءات دورية مع ممثلى الجاليات المصرية فى الخارج واتاحة قنوات للاتصال والتواصل معهم .

9. استمرار اللجنة فى مساعيها نحو تخفيف المعاناة عن ملايين المصريين بصعيد مصر بافتتاح مكاتب لتصديقات وزارة الخارجية بمحافظات الصعيد المعنية.

10. إقرار مشروعات القوانين المتعلقة بالسلك الدبلوماسى والقنصلى والمصريين بالخارج والاتفاقيات الدولية.

11. تعزيز جهود الدولة المصرية فى دعم قضايا بعض الدول العربية الشقيقة خاصة القضية الفلسطينية والليبية والسورية والأوضاع فى اليمن وامن الخليج العربى وذلك من خلال التباحث مع ممثلي الدول المعنية.