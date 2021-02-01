شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حقوق الإنسان بالنواب: هناك أجندة ممنهجة لتوجيه النقد الهدام للبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن هناك تحديات كبيرة نواجهها بالخارج، لاسيما مع التغييرات التى يشهدها العالم سواء فى الولايات المتحدة وغيرها، مشيرا إلى وجود أجندة ممنهجة لتوجيه النقد الهدام للبلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، وبحضور المهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة لبحث أوجه التعاون مع اللجنة والعمل المشترك للرد على الادعاءات والتقارير الكاذبة التى تتناول أوضاع حقوق الانسان فى مصر بصورة غير حقيقية.

وأكد رضوان، حرص اللجنة على التواصل مع الهيئات الإعلامية، ليكونوا بمثابة منابر للدفاع عن مصر وتوضيح الحقائق، فى طل ما تواجهه البلاد من أجندات ممنهجة تظهر عبر التصريحات والبيانات الصادرة فى الخارج سواء من الاتحاد الأوربى أو الولايات المتحدة الأمريكية.

وتساءل رضوان، عن دور الهيئة الوطنية للصحافة، فيما نشهده الآن من تطور تكنولوجى، مشيرا إلى دور مواقع التواصل الإجتماعى مثل تويتر وفيس بوك، فى التواصل بين المواطنين واستغلالها إعلاميا.