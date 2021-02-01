شكرا لقرائتكم خبر عن السجيني بعد استمرار حريق عمارة فيصل "بطلوا تشتروا في عقارات مخالفة واسألوا على التراخيص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، التحية لوزارة الداخلية وقوات الحماية المدنية على دورهم المستمر في إخماد حريق عمارة الطوابق في فيصل على مدار الـ72 ساعة الماضية.

وقال "السجيني" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين، إن هذا الحريق مسألة كاشفة وممتدة لتدهور منظومة الإدارة المحلية وعدم مواجهة هذه المنظومة بطريقة كاشفة من بناء مخالف وتحديات وأسواق عشوائية والقمامة.

وأضاف موجهًا مناشدة إلى المواطنين "بطلوا تشتروا في عقارات مخالفة وأسالوا على تراخيص العقارات، لن يتكرر مسألة البناء المخالف، المنظومة كلها مختلة ولابد أن يحدث لحمة من أجل القيام بإعادة الهيكلة الخاصة بالنسق العمراني ومواجهة التشوهات المتعلقة بهذه المباني.

وفى سياق متصل، لا تزال جهود رجال الحماية المدنية والأجهزة الأمنية في الجيزة متواصلة لليوم الثالث على التوالي للسيطرة على حريق هائل اندلع داخل مصنع وامتد لمخازن أحذية اسفل عقار سكنى بمنطقة فيصل بجوار الطريق الدائرى، وسط ترقب للأجهزة المعنية تحسبا لانهيار العقار بالكامل في المنطقة القريبة من الطريق الدائرى، لذلك يتم إجراء تحويلات مرورية بصفة دورية خشية انهياره في أي وقت.