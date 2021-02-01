شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يستقبل موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رئيس مجلس النواب: الدولة بقيادة الرئيس السيسي حريصة على دعم ومساندة الجهود الإفريقية المبذولة لتحقيق أمن واستقرار القارة الإفريقية حنفي جبالي: نتطلع لتعزيز التعاون وتطوير العلاقات بين البرلمانات الإفريقية وتفعيل دور البرلمان الإفريقي لتعزيز الحوار الانساني بين الشعوب الإفريقية موسى فقيه رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي: الدور المصري الرائد في إفريقيا يمثل الدعامة القوية للعمل الإفريقي المشترك

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب، بمكتبه اليوم الاثنين، موسى فقيه ، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وذلك بحضور وكيلي المجلس، والدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الإفريقية.

في مستهل اللقاء، رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، بموسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، معرباً عن تقديره للدور الذى تقوم به مفوضية الاتحاد الإفريقي برئاسته، في مختلف المجالات لتحقيق التكامل، وتطوير منظومة العمل القاري المشترك، كما أكد على أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حريصة على دعم ومساندة الجهود الإفريقية المبذولة لتحقيق أمن واستقرار القارة الإفريقية، اتصالاً بمبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية، وتحقيق التنمية المُستدامة في القارة الإفريقية.

على الصعيد البرلماني، أكد رئيس مجلس النواب على التطلع لتعزيز وتطوير العلاقات بين البرلمانات الإفريقية المختلفة، وتفعيل دور البرلمان الإفريقي لتعزيز الحوار الانساني بين الشعوب الإفريقية، وتبادل الخبرات المُجتمعية، وهو من شأنه ترسيخ ثقافة التسامح والانفتاح على الآخر، وزيادة الترابط والتآخي بين الشعوب الإفريقية.

من جانبه، أعرب موسى فقيه، رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي عن بالغ شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال، وكرم الوفادة الذى لاقاه والوفد المرافق له، مشيداً بالدور المصري الرائد في إفريقيا، ومعتبراً إياه بمثابة الدعامة القوية للعمل الإفريقي المُشترك.

كما أكد موسى فقيه، رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي على ثقته التامة في اضطلاع مصر بدورها في تعزيز الجهود التنموية في إفريقيا، وصون الاستقرار الأمني والسياسي في القارة الإفريقية.