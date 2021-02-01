شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن الاجتماعى: شغلى كله فى الشارع ولا أقبل التشكيك فى بيانات الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، شغلى كله فى الشارع وزرت 20 محافظة فى أقل من عام، وأى حد يشكك فى الأرقام اللى قلتها بخصوص المستحقين من معاش تكافل وكرامة أقولهم اتفضلوا عندى فى الوزارة لدى قاعدة بيانات ولايجوز ولا أقبل التشكييك فى البيانات اللى ذكرتها، وتابعت قائلة نريد إن نصل بالمستحقين لحياة كريمة من 3.8 مليون مواطن إلى 4 مليون مواطن، مؤكدة لابد من تقييم مين بياخد ياخد وليه ما ياخدش.

وطالبت الوزيرة من النواب بالنزول مع اللجان التى تقوم ببحث الحالات، قائلة: هاعمل فريق مخصوص للبرلمان، وأدعوكم لان تبحثوا معهم حالة حالة، ولفتت إلى أنها تقوم بسحب ناس قادرين من الدعم، لافتة إلى أن هناك 523 ألف أسرة زادوا فى 3 شهور بالاضافة إلى مليون اسرة من مؤسسات التكافل.

وتابعت: لو فى أى تظلم فى تكافل وكرامة أنا هابحثها، وتابعت 84% من المستفيدين من تكافل وكرامة بالريف.

جاء ذلك خلال تعقيب وزيرة التضامن على ما اثاره النواب اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب علىالبيان الذى القته الوزيرة اليوم حول تنفيذها لبرنامج الحكومة.