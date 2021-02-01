شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء اجتماع الوفد الخميس.. وتعيين طارق عبد العزيز عضوا بالهيئة العليا للحزب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر إلغاء دعوة الهيئة العليا لحزب الوفد، للاجتماع يوم الخميس، الموافق 4 فبراير الحالي، التزاماً بنصوص لائحة للحزب وموافقة أغلبية أعضاء الهيئة العليا.

وكان فؤاد بدراوى، سكرتير عام حزب الوفد، قد أبلغ في خطاب رسمي المستشار بهاء الدين أبو شقة برغبة 31 عضواً بالهيئة العليا بإلغاء اجتماع الهيئة المقرر له يوم 4 فبراير الحالي، ووافق أبو شقة على إلغاء دعوة الهيئة العليا للاجتماع.

وذكر نص الخطاب الذي قدمه بدراوى إلى أبو شقة:" أخطرني واحد وثلاثون عضواً من أعضاء الهيئة العليا بطلب عدم إجراء انتخابات هيئة المكتب، طبقاً لما جرى عليه العرف تنفيذاً للائحة الحزب بأن مدة المكتب التنفيذي أربع سنوات، كما طالب السادة الأعضاء بعدم انتخاب رئيس للهيئة البرلمانية لمجلس الشيوخ لحين صدور اللائحة الداخلية للمجلس، وعدم وجود نص باللائحة يلزم انتخاب رئيس الهيئة البرلمانية للشيوخ من خلال الهيئة العليا.

وجدير بالذكر أن اللوائح السابقة تترك للهيئة البرلمانية بالنسبة لمجلس الشورى «الشيوخ حالياً» اختيار رئيس الهيئة البرلمانية من بين أعضائه، وترتيباً على ما سلف فإن اجتماع الهيئة العليا المقرر يوم الخميس 4 فبراير فاقد لسبب انعقاده.

فيما أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، ووكيل أول مجلس الشيوخ، قرارًا من مادتين الأولى تعيين النائب طارق السيد عبدالعزيز اسماعيل عضوا بالهيئة العليا للحزب، والمادة الثانية الغاء القرار رقم 159 بشأن تعيين حسين نور الدين قليعي عضوا بالهيئة العليا ، جاء ذلك بعد الإطلاع على لائحة النظام الأساسي للحزب والمادة الثانية والعشرون منه،وينفذ القرار من تاريخ صدوره ويلغي كل ما يخالف ذلك من قرارات .