شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يُحيل بيان وزيرة التضامن إلى اللجان النوعية ويرفع الجلسة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس النواب إحالة بيان الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والذى ألقته اليوم الاثنين أمام الجلسة العامة لمجلس النواب بشان موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة، إلى اللجان النوعية كل فيما يخصه وإعداد تقريرا بشأنه لرفعه لمكتب المجلس.

وتم رفع الجلسة العامة للمجلس بعد الاستماع إلى بيانى وزير المالية ، ووزيرة التضامن الاجتماعى ، بشأن موقف كل وزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، على أن يعود المجلس للانعقاد مرة أخرى غدا الثلاثاء للاستماع إلى بيانى وزير الأوقاف ووزيرة التجارة والصناعة.