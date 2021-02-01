شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "التأمين الاجتماعى": "هيجى يوم المعاش يكون 80% من آخر مرتب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أنه في ظل تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، سيأتى يوم ويصل المعاش إلى نسبة 80% من آخر مرتب.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، تعقيبا على حديث بعض النواب عن تدنى المعاشات مقارنة بالمرتب.

وقال جمال عوض: "مطلوب منى خلال السنة الجارية 275 مليار جنيه أدفعهم معاشات لهذه السنة، معايا منهم 200 مليار جنيه فقط"، مشيرا إلى أن هناك دول خفضت المعاشات بنسبة 25%، قائلا : كان ممكن في وقت سابق نروح للسكة دى، بسببأن فيه عجز مادى، وبسبب التشابكات المالية مع وزارة المالية، وتتخيلوا حجم التشابك دا شكله ايه، ونقول للخزانة العامة ترجع للتأمينات فلوسها، وبعد صدور القانون الجديد حاليا تسدد الخزانة العامة للتأمينات 160,5 مليار جنيه فى السنة، كل سنة يزيد هذا القسط 5%، دفعوا السنة الماضية 160.5 مليار، والسنة الجارية يدفعوا 169 مليار ، وهذا قسط متزايد لمدة 50 سنة".

وأضاف جمال عوض : "درسنا كل الأسباب اللى ودتنا للقصة دى، لقينا من ضمنها المعاش المبكر، لما أجيب واحد عنده 45 سنة وأقوله تعالى قدملى طلب معاش مبكر واصرف معاش، ويشترك تانى 15 سنة ويأخد معاش آخر، وواحد عنده 60 سنة يلاقى الراجل اللى طلع معاش مبكر يأخد معاش 3 آلاف وهو يأخذ 1500 جنيه"، دى مشكلة .

وأشار اللواء جمال عوض ، إلى أن هناك 180 ألف صاحب معاش خرجوا معاش مبكر ممن يحصلون على معاش حكومى من أصل 3 مليون، بنسبة 5.7 %، أما في القطاع الخاص 5 مليون يصرفون معاشات منهم مليون خرجوا معاش مبكر، بنسبة 21%، مشددا على ضرورة ألا يكون ذلك على حساب نظام تأمينات ومعاشات أعد لها دراسات اكتوارية.

واستكمل رئيس هيئة التأمين الاجتماعى، بشأن المعاشات المتدنية مقارنة بآخر مرتب، قائلا: "كلما يمر سنة على تطبيق القانون هيوصلنا إن يأتى يوم ويأخذ صاحب المعاش 80% من مرتبه، وهناك آلية لزيادة المعاشات سنويا يتحملها نظام التأمينات الاجتماعية بنسبة لا تقل عن معدل التضخم، السنة دى معدل التضخم 6.7 % وأعطينا زيادة 14%".