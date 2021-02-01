شكرا لقرائتكم خبر عن نواب لوزيرة التضامن: "الموظفون فى الشئون بيتعاملوا مع الناس أسوأ معاملة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن العمل الأهلى فى مصر يتمتع بالحرية، وذلك ردا على تردده المنظمات المشبوهة، حول عدم وجود حرية للعمل الأهلى، قائلا:" إحنا بنقول لأ، قانون تنظيم العمل الأهلى صدر ويعطى حرية مطلقة للعمل الأهلى طبقا للدستور الذى أعطى للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى

وتابع: "الجمعيات الأهلية تساهم بأكثر من 30% من الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين"، مطالبا إجراء حوار مجتمعى حول قانون الخدمة العامة، مشيرا إلى تزايد حالات الإدمان ومراكز التعافى قليلة، وضرورة وجود مركز على الأقل فى كل محافظ.

وأشار النائب أحمد الشيشينى، إلى حرمان مواطنين من الـ 500 جنيه منحة العمالة غير المنتظمة وهم فى حاجة إلى 50 جنيه، فى حين أن هناك أشخاص حصلوا عليها وهم من ذوى الدخل.

وتابع:" لابد أن يعرف موظفى الشئون الاجتماعية إنهم يتقاضون رواتبهم عشان يخدموا المواطنين، مضيفا، الموظفين فى الشئون بيعاملوا الناس أسوا معاملة، مطالبا بمعاش للفلاح.

وتساءل الشيشينى، عن سبب قطع معاش المرأة الأرملة لو تزوجت، مضيفا: "هى بتتجوز عشان ست عفيفة ومحترمة ليه نقطع المعاش".

جاء ذلك خلال تعقيب النواب على بيان وزيرة التضامن خلال الجلسة العامة اليوم.