وكيل لجنة حقوق الإنسان بالنواب يدعو لميثاق شرف صحفى للمؤسسات القومية

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القاهرة - سامية سيد - أكد النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أهمية وجود ميثاق شرف صحفي يلزم المؤسسات القومية بتطبيق معايير الجودة المهنية والأمانة في المحتوى المُقدم، بما يحقق حرية الصحافة مع ضمان حقوق المواطنين في عدم التمييز .

وقال محمد عبد العزيز، خلال إجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة النائب طارق رضوان، إن البرلمان المصري لطالما أبدي انحيازه للصحافة المصرية وحريتها، لاسيما وأنها جزء أصيل من العمل العام وتعطي قوة للحياة العامة في مصر، لاسيما وأن حرية الرأي والتعبير أحد أدوات حقوق الإنسان الهامة.

وشدد وكيل لجنة حقوق الإنسان، علي أهمية مواجهة خطاب الكراهية، أو إلقاء الاتهامات بدون دليل، وإعمال المبدأ القانوني الذي يعتبر الشخص برى ما لم تثبت إدانته، مطالبا بأهمية دراسة إمكانية تعيين الصحفيين العاملين فى المؤسسات القومية منذ فترة، وبما لا يحمل الهيئة الوطنية للصحافة الخسائر، بقوله : أعلم أن هناك خسائر لكن بعض الصحفيين لهم حقوق مهدرة.

بدوره، قال النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان، إن وجود رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ، فى اجتماع لجنة حقوق الإنسان دليل علي التعاون من أجل تحقيق الصالح العام، مطالبا الهيئة بخطة واضحة المعالم للتواصل وتصحيح المعلومات المغلوطة في الخارج.