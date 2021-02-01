شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أيمن أبو العلا يطالب بمنح الشباب فرصة القيادة فى الصحف القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان ، بمجلس النواب، بمنح الشباب فرصة القيادة فى الصحف القومية ، مؤكدا على ضرورة إحياء الدورى التثقيفي والتنويرى للصحف .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة النائب طارق رضوان ، رئيس اللجنة، وبحضور المهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة لبحث أوجه التعاون مع اللجنة والعمل المشترك للرد على الادعاءات والتقارير الكاذبة التي تتناول أوضاع حقوق الانسان في مصر بصورة غير حقيقية .

وقال أبو العلا ، إن مصر تشهد انجازات كبرى ، الا أن التغطية الإعلامية والصحفية منقوصة ، مشددا علي أهمية الاهتمام في هذا الصدد بالبوابات الاليكترونية لاسيما الأجنبية منها ، وطرح أبو العلا مجموعة من التساؤلات فى مقدمتها ما أسباب الخسائر التي تتكبدها الصحف القومية، و متى ستنتهى هذه الخسائر، وهل السبب وراءها إدارة فقط ام إمكانيات؟ علما أن الصحف فى العديد من دول تحقق مكاسب ، قائلا،:" رغم الأزمة والخسائر التي تعانى منها الصحف القومية، مازالنا نسمع عن تعيينات جديدة بها، والتي تشوبها المجاملات "

وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، في الحقيقة لم أرى موضوعات في الصحف القومية بخلاف الموضوعات السطحية في تناول الإنجازات، مشيرا إلى ضرورة إقناع المواطن وتذكيره دائما بما شاهدناه من معاناه من قبل ومايتم الآن من إنجازات، مطالبا بضرورة ابراز الإنجازات وربطها بالسابق ، مشددا على أهمية أن تخاطف الصحف القومية المواطن بالداخل قبل مخاطبة الخارج .