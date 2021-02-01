شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس تحرير موقع "تحيا مصر" يزور ”الخليج 365”..وخالد صلاح يشيد بالتجربة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار مجلس تحرير موقع "تحيا مصر"، برئاسة الزميل الصحفى عمرو الديب، رئيس تحرير الموقع، مقر مؤسسة ”الخليج 365” للاطلاع على آلية العمل داخل صالة تحرير ”الخليج 365”.

ورحب الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير ”الخليج 365” بالزملاء قيادات موقع "تحيا مصر"، وأثنى على الجهد الذى يبذلونه من أجل تقديم وجبات صحفية مفيدة للقارئ، مؤكدا على دعمه لكافة التجارب الشابة الهادفة لتطوير المحتوى الصحفى

وأشار خالد صلاح إلى أهمية دور المواقع الصاعدة بقوة، مثل موقع "تحيا مصر،"، لافتا إلى أن الموقع استطاع خلال فترة وجيزة حجز مكانه وسط المواقع المتميزة، من خلال فريق عمل متميز يقوده الكاتب الصحفى عمرو الديب.

وأكد الكاتب الصحفى خالد صلاح، على استعداد مؤسسة ”الخليج 365” لتقديم خبراتها للزملاء بموقع "تحيا مصر"، إيمانا من المؤسسة بالتجارب الشابة الصاعدة ودعمها لمواصلة العمل الدؤوب.

