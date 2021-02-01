شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة النقل بالنواب يطالب " التضامن " بالنظر فى معاشات الرائدات الريفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب علاء عابد ، رئيس لجنة النقل ، الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى ، بالنظر فى مكافأت ومعاشات الرائدات الريفيات ، مؤكدة أن الرائدات الريفيات يقمن بدور كبير فى ملف تنظيم الأسرة فى القرى والنجوع .

وأضاف عابد ، فى كلمة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين ، بحضور الدكتورة نفين القباج ، وزيرة التضامن الإجتماعى ، أن الرائدات الريفيات على الرغم من الدور الكبير الذى يقمن به ، الا أن هناك معاناة كبيرة بسبب تدنى المقابل المادى ، كما طالب عابد بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الجديد ، كما شدد على ضرورة الإهتمام بملف العمالة غير المنتظمة .

وقال النائب علاء عابد ، رئيس لجنة النقل ، بمجلس النواب ، أن هناك فروق فى معاش برنامج تكافل، وكرامة ، متسائلا عن إمكانية أن يكون صندوق واحد للتساوي بالمعاشين .