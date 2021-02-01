شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة النواب" تقرر استدعاء وزراء المجموعة الاقتصادية للوقوف على حجم الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمعت لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المهندس معتز محمد محمود، رئيس اللجنة، لمناقشة خطة عملها خلال دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الثانى، ووجهت عددا من الخطابات والرسائل لعدد من الوزارات لاستيضاح خطه عمل هذه الوزارات والوقوف على حجم الانجازات التى حققتها.

وقال محمود إن اللجنة قررت عقد اجتماعات مع كل وزراء المجموعة الاقتصادية، وستكون اللجنه حلقة وصل ومنسق بين كل الجهات الحكومية والمستثمرين، لافتا إلى أن اللجنة أرسلت خطابا إلى الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى لبيان حجم القروض لوزارة قطاع الأعمال ووزارة الصناعة وهل استفادت بها الجهات المقترضة ام لا.

كما أرسلت اللجنة خطابا إلى الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، للاستفسار عن موقف شركات القاهرة للصناعات الغذائية وموقف شركات السكر، وهل تحقق أرباحا أم لا، كما تم إرسال خطاب لوزير الزراعة أيضا.

وأوضح معتز محمود أن لجنة الصناعة هدفها التنسيق بين كل الجهات والمستثمرين، مؤكدا على ضرورة وجود خطة ورؤية واستراتيجية واضحة للصناعة، مطالبا بإقرار مزيدا من الحوافز للمستثمرين.