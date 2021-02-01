شكرا لقرائتكم خبر عن توافق بين وزيرى الزراعة والصناعة لتوقيع بروتوكول تعاون لإنشاء مشروعات صغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، اليوم الاثنين، توافقا بين وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارتين من أجل إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر لتشغيل الشباب وتوفير فرص العمل لهم.

وأوصت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة النائب محمد كمال مرعى، رئيس اللجنة، بتشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين لمتابعة تنفيذ وتفعيل البروتوكول المشترك لخلق فرص عمل للشباب، وعرض نتائج تلك اللجنة خلال شهر من تاريخه على لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك فى إطار مبادرة حياة كريمة وتطوير الريف المصرى.