شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الصناعة بـ"النواب": مينفعش خطه الوزارة تبقي زي سوق للطماطم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقال المهندس معتز محمود رئيس اللجنة، إنه تم إرسال خطاب إلى رانيا المشاط وزيرة الاستثمار لبيان حجم القروض لوزارة قطاع الأعمال ووزارة الصناعة وإجماليها وماذا تم بها وهل الدولة استفادت بهذه القروض، وخطاب إلى على مصيلحي وزير التموين للاستفسار عن موقف شركات القاهرة للصناعات الغذائية وموقف شركات السكر وهل بتكسب ولا لأ.

واستكمل:" أرسلنا خطابا لوزير الزراعة، وستعقد اللجنة اجتماعات مع كل وزراء المجموعة الاقتصادية، وستكون اللجنة حلقة وصل ومنسق بين كل الجهات الحكومية والمستثمرين.

وأضاف محمود خلال اجتماع لجنه الصناعة اليوم، أن اللجنه هدفها التنسيق بين كل الجهات والمستثمرين ومينفعش خطه وزارة الصناعة تبقي زي سوق للطماطم، مينفعش الصناعة تمشي كده.. السنه دي تزرع كل الناس طماطم والعام القادم كل الناس متزرعش طماطم، لابد من خطه ورؤيه واستراتيجية واضحه، حول الصناعات الموجودة وايه المطلوب وهل عندي عجز في الصناعات المحلية وايه اللي ممكن نعمله هنا في مصر.

وتابع:" الدولة عليها إقرار حوافز للمستثمرين، لأن الدول الأوربية بتقر دعم للصناعات بدعمها بطريق غير مباشر من خلال اعفاءات رسوم نقل الطرق وغيرها حوافز بطريقه غير مباشره".

من جانبه، طالب، النائب مصطفي بدران عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتوزيع حجم الإنتاج ونوعيته على عدد من المحافظات وتحديد نطاق جغرافي لضمان التوزيع العادل، وكذلك حجم الاحتياجات والمواد الخام المتوفر بكل محافظه للتسهيل على المستثمرين في أقامه مشروعاتهم.

وتساءل بدران عن المرجعية التي يتم اللجوء إليها لتوفير احتياجات المناطق الصناعية وتوفير المستلزمات الصناع والمستثمرين.



ورد النائب معتز محمد محمود رئيس اللجنة قائلا:" الدولة تبذل جهد كبير جدا في البنية التحتية والقيادة السياسية مهتمة بالإنتاج المحلي لابد أن يكون رقم واحد وقمنا بإرسال عدد من الخطابات للوزارات المعنية وسيتم تلبية كل طلبات المستثمرين ".