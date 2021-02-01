شكرا لقرائتكم خبر عن ممثلة ذوى الإعاقة بمجلس النواب تطالب بالوقوف تحية لجهود الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت النائبة هند حازم طه ممثلة ذوى الإعاقة بمجلس النواب، أعضاء المجلس للوقوف تقديرا وشكرا باسم كل ذوى إعاقة، للرئيس السيسى.

وأضافت طه خلال كلمتها اليوم بالجلسة العامة:" نحن نمثل فئة لا يستهان بها من 12 مليون لـ15 مليون، ولولا توجيهات الرئيس السيسى الأب الإنسان اللى بيطبب على الفئة دى مكنتش هاكون موجودة فى هذا المكان".

وتابعت:" احنا بنروح بكارت الخدمات المتكاملة لأى من الوزارات بيقولوا منعرفش حاجة عنه"، متسائلة:" لماذا يتم حرمان المرأة من ذوى الإعاقة من الجمع بين معاشين رغم أن القانون لم يحرمها من ذلك وهذا الوضع معناه أننا بنقولها يا اما لا تتزوجى أو تتزوجى بشكل غيرقانونى".

وتساءلت النائبة:" لماذا لا يوجد قاعدة بيانات بعدد ذوى الإعاقة، ولماذا لا يتم تخفيض رسوم سيارات المعاقين، ومتى يستكمل كافة الامتيازات الواردة بقانون ذوى الإعاقة مثل الإتاحة والتوظيف بتفعيل الـ5% والجمع بين المعاشين.

جاء ذلك خلال تعقيب النواب على بيان وزيرة التضامن خلال الجلسة العامة اليوم.