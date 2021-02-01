شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: لدينا مجالات عديدة لدعم المشروعات الصغيرة وخلق فرص العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السيد القصير، وزير الزراعة، استعداد الوزارة للتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال اقتراح المشروعات وتقديم الدعم الفني ودراسات الجدوي، وذلك لمساعدة الشباب وتوفير فرص عمل .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، مساء اليوم الاثنين، لمناقشة دور وزارة الزراعة في دعم وتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة، بحضور وزير الزراعة، والدكتورة نيفين جامع - وزيرة الصناعة.