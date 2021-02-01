شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: لدينا مجالات عديدة لدعم المشروعات الصغيرة وخلق فرص العمل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد السيد القصير، وزير الزراعة، استعداد الوزارة للتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال اقتراح المشروعات وتقديم الدعم الفني ودراسات الجدوي، وذلك لمساعدة الشباب وتوفير فرص عمل .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، مساء اليوم الاثنين، لمناقشة دور وزارة الزراعة في دعم وتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة، بحضور وزير الزراعة، والدكتورة نيفين جامع - وزيرة الصناعة.
وأكد القصير ، في كلمته، أن وزارة الزراعة لديها مشروعات كثيرة في الريف، مثل تجميع الألبان والإنتاج الزراعي والحيواني، والثروة الحيوانية والسمكية وغيرها، مشيرا الى أن هناك تعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، ونستعد لتوقيع بروتوكول تعاون مع الجهاز ، تتولى من خلاله الوزارة تقديم الدعم الفنى .
وأوضح وزير الزراعة ، أنه تم إجراء حصر لكل مزارع الإنتاج الحيواني علي مستوي الجمهورية، وتبين أن إجمالى القروض التى تقدم سنوياً لمربى المواشى ما يعادل حوالى 5 مليار جنيه مصرى بفائدة 5 % سنوياً تتحمل الدولة عنها دعم بواقع 7 % سنوياً بما يعادل أكثر من 500 مليون جنيه مصرى سنوياً ويبلغ عدد المستفيدين تقريباً من هذا التمويل حوالى (600 ألف مزارع وفلاح)، فضلا عن تمكين المزارعين والفلاحين من الإستفادة من مبادرة تأجيل الأقساط المستحقة عليهم للبنك الزراعى ، وقد أستفاد من هذه المبادرة حوالى 328 ألف مزارع بإجمالى مديونية قدرها 8.9 مليار جنيه.