بريطانيا: طعمنا أكثر من 9.2 مليون شخص بلقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ)

أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك اليوم الاثنين، أنه تم إعطاء الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لأكثر من 9.2 مليون شخص في بريطانيا حتى الآن.

وقال هانكوك اليوم الاثنين، إنه خلال حملة ضخمة في مطلع الأسبوع، تلقى نحو 900 ألف شخص اللقاح يومي السبت والأحد.

وأضاف أن بريطانيا طلبت 40 مليون جرعة أخرى من شركة فالنيفا الفرنسية للتكنولوجيا الحيوية سيتم تسليمها في عام 2022.

وقد تلقى ما مجموعه 9 ملايين و296 ألفا و367 شخصا الجرعة الأولى من اللقاح، في حين تلقى 494 ألفا و209 أشخاص كلتا الجرعتين.

وجاء هذا الاعلان بعد أن قالت هيئة خدمات الصحة الوطنية في بريطانيا، في وقت سابق اليوم الاثنين، إنها عرضت إعطاء اللقاح المضاد لمرض "كوفيد-19" على جميع المقيمين في دور الرعاية بإنجلترا، على الرغم من التقارير الفردية التي تفيد بأن هؤلاء المقيمين مازالوا في انتظار الحصول على اللقاح.

وقالت هيئة خدمات الصحة الوطنية، إن جميع المسنين الذين يعيشون في أكثر من 10 آلاف دار رعاية بإنجلترا، عُرض عليهم الآن الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح.

إلا أن وزيرة الرعاية الاجتماعية، هيلين واتلي، قالت لهيئة الاذاعة البريطانية "بي. بي. سي" إن الحكومة ما زالت تعمل على إعطاء اللقاح للموظفين العاملين في دور الرعاية.

وقالت إن العاملين الذين لم يرغبوا في الحصول على اللقاح تم "تشجيعهم" على القيام بذلك.

وفي أثناء المقابلة، أرسل مستمعون لشبكة "بي بي سي" تقارير عبر البريد الإلكتروني قالوا فيها إن أقاربهم في دور الرعاية لم يحصلوا على اللقاح بعد.

وأكد عمدة لندن صادق خان، في وقت لاحق أن اختبارات من الباب إلى الباب تجرى أيضًا في أجزاء من لندن من بينها الغرب والشمال والجنوب وحث السكان على عدم الذعر .