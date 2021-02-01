ميركل تدافع عن النهج الأوروبي في شراء لقاحات كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ)

دافعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن النهج الأوروبي في شراء تطعيمات كورونا وحثت على إبداء التفهم لوتيرة إحضار اللقاحات.

وفي أعقاب مشاورات مع حكومات الولايات وممثلي المفوضية الأوروبية وشركات منتجة للقاحات كورونا، قالت ميركل في برلين مساء اليوم الاثنين، إن الطريق شهدت تباطؤا في بعض المواضع " لكني أرى أن هناك أيضًا أسبابًا وجيهة لسير الأمور بوتيرة أبطأ".

وعزت ميركل تباطؤ وتيرة التطعيم في ألمانيا مقارنة بدول أخرى إلى عوامل من بينها أن القدرات الإنتاجية في أوروبا تُعْتَبَر محدودة مقارنة بالولايات المتحدة وأن الاتحاد الأوروبي تفاوض لفترة طويلة بشأن القضايا المتعلقة بالمسؤولية فضلا عن أنه قرر عدم اللجوء إلى إصدار تصريح طارئ لتداول اللقاحات.

وأضافت ميركل أن والأمر يتعلق هنا أيضا بالثقة لأسباب وجيهة، وذكرت أنه تقرر الالتزام بالفترات الموصى بها بين التطعيم الأول والثاني ولفتت إلى أن دولا أخرى، مثل إسرائيل، تتعامل بشكل مختلف مع البيانات.

ونقلت ميركل عن ممثل لشركة بيونتيك قوله خلال المشاورات، إن زيادة الأموال لم تكن لترفع الطاقات الإنتاجية.