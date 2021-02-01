روسيا تمدد حظر الرحلات الجوية مع بريطانيا حتى 17 فبراير

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أعلن فريق العمل المكلف بالتصدي لفيروس كورونا المستجد في روسيا، اليوم الاثنين، تمديد الحظر على الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا حتى 17 فبراير الجاري

وفرضت روسيا حظرا على الطيران مع بريطانيا منذ 22 ديسمبر الماضي.

كان الهدف من الحظر هو منع السلالة المتحورة من فيروس كورونا المكتشفة في المملكة المتحدة من الوصول إلى روسيا.

وقال الأطباء إن هذه السلالة شديدة العدوى مقارنة بالنسخة الأصلية من الفيروس. ويعتقد الكثير من الباحثين أنها سبب الزيادة الكبيرة في إصابات كورونا التي شهدتها بريطانيا منذ نوفمبر الماضي.

أحصت روسيا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أدنى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ أكتوبر الماضي بتسجيلها 17648 إصابة مقارنة بيوم أمس 18359 ليبلغ إجمالي الإصابات 3 ملايين و868 ألفا و87 إصابة.

وقال مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس، في تقريره اليومي حول الجائحة، إن حصيلة ضحايا الفيروس في روسيا شهدت انخفاضا خلال آخر 24 ساعة ليصل مجموعها إلى 73619 حالة وفاة.

وسجلت روسيا في الأسابيع الماضية تراجعا تدريجيا في وتيرة تفشي كورونا على خلفية استمرار حملة التطعيم المجاني واسعة النطاق التي انطلقت في ديسمبر الماضي باستخدام لقاح «سبوتنيك في».