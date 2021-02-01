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الجزائر تسجل 239 إصابة جديدة بـ«كورونا» و3 وفيات

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ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر، اليوم الاثنين، رصد 239 إصابة جديدة بفيروس المستجد المسبب لمرض (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بزيادة 22 حالة عن حصيلة اليوم السابق، ليصل مجموع الإصابات إلى 107578.
وكشف جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا، في الإحاطة الصحفية اليومية عن رصد 3 وفيات جديدة وهي نفس حصيلة يوم أمس، ليصبح بذلك إجمالي الوفيات 2894. 
كما لفت فورار إلى تعافي 186 حالة إصابة جديدة، ليرتفع عدد المرضى الذين تماثلوا للشفاء إلى 73 ألفاً و530 فيما يتواجد 29 مريضاً في العناية المركزة.
وكانت الجزائر قد تسلمت في وقت سابق من اليوم 50 ألف جرعة من لقاح شركة أسترازينيكا البريطانية - السويدية المضاد لفيروس كورونا، بعدما تسلمت الجمعة الماضي كمية مماثلة من لقاح «سبوتنيك في» الروسي.
 
 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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