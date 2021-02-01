الدار البيضاء..الحافلات الجديدة تصل إلى مرائب ألزا في أفق دخولها للخدمة نهاية فبراير

جدة - عبدالحي حسين - وصلت، اليوم الإثنين، الحافلات الجديدة، إلى مستودعات ومرائب الشركة الإسبانية “ألزا”، المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري في الدار البيضاء.

وعبر عدد من البيضاويين، في تصريحات متطابقة لـ”اليوم 24″، عن ارتياحهم لدخول الحافلات الجديدة إلى المدينة، بعدما عانوا فترة عصيبة مع حافلات مهترئة تابعة لشركة “مدينة باص”، بعضها كان عرضة للنيران على الطريق العام.

وينتظر أن تعرف، نهاية شهر فبراير المقبل، انطلاق العمل بالأسطول الجديد للحافلات، بشكل رسمي، بحسب ما صرح به سعيد رفيق، رئيس مؤسسة التعاون بين جماعات “البيضاء”، المشرفة على قطاع النقل لـ”اليوم 24”.

وأوضح المتحدث نفسه، في تصريح سابق للموقع أن هاته الحافلات كانت قد دخلت المغرب منذ فترة زمنية، مبرزا، أنه يرتقب أن تنطلق هاته الحافلات بشكل رسمي، نهاية شهر فبراير كأبعد تقدير، وبمجرد إنهاء ترتيبات إدارية.

وستبدأ عملية تجديد الحظيرة بـ400 حافلة، علما أن تغطية الشبكة ستنتقل من 47 إلى 57 خطا على مستوى 18 جماعة، التي تدخل في نطاق مؤسسة التعاون بين الجماعات “البيضاء”، وهي الدارالبيضاء، والمشور، والمحمدية، وعين حرودة، وبني يخلف، والنواصر، وبوسكورة، وأولاد صالح، ودار بوعزة، ومديونة، والهراويين، وتيط مليل، والشلالات، وسيدي موسى المجدوب، وسيدي موسى بن علي، والمجاطية أولاد الطالب، ومديونة، وسيدي حجاج، وواد حصار.