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11 وفاة و586 إصابة بكورونا بفلسطين

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الإثنين 1 فبراير 2021

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الإثنين، تسجيل 11 وفاة و586 إصابة جديدة بفيروس و768 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الكيلة في التقرير الوبائي اليومي أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 94.0%، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

بلغت نسبة الإصابات النشطة 4.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات الكلي.

وأشارت الكيلة إلى وجود 54 مصاباً في غرف العناية المكثفة، بينهم 17 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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