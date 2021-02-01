صحيفة: شجاعة محمد بن زايد وراء إحلال السلام بالمنطقة

محمد الفلاح - الإثنين 1 فبراير 2021

قالت صحيفة "واشنطن بوست"، الإثنين، إن شجاعة ورؤية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، كانت وراء إحلال السلام بالمنطقة.



وأكدت الصحيفة الأمريكية أن معاهدات إبراهيم للسلام بين إسرائيل والإمارات وما تبعها من اتفاقيات بين إسرائيل ودول البحرين والسودان والمغرب، جاءت نتيجة للشجاعة السياسية، والرؤية الاستراتيجية للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

وقالت ، خلال مقال للكاتب والمحلل السياسي هيو هيويت، إن اتفاقيات السلام ستسهم في تعزيز أمن المنطقة وبينها إسرائيل، وستعزز الاستقرار الإقليمي، وتشكل في الوقت ذاته تحالفاً أساسياً للمصالح، بين الولايات المتحدة وجميع حلفائها في المنطقة، ضد إيران ووكلائها.

وأشاد هيويت بدور الإمارات في المنطقة قائلا: إن :"كل قائد سياسي أو عسكري التقيت به، خلال العقدين الماضيين، وبدون استثناء، أشاد بدولة الإمارات، خاصة أنها شريك رئيسي للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط".

ويرى هيويت أن اتفاقيات السلام بالمنطقة "تعني أن الدبلوماسية يمكن أن تأخذ مكانها، باعتبارها الساحة الرئيسية للأحداث في الشرق الأوسط، وليس الصراع المسلح".

وتابع أن "وزير الدفاع الأمريكي السابق، الجنرال جيمس ماتيس، أشار خلال جلسة في مكتبة نيكسون، العام الماضي، إلى دولة الإمارات بإعجاب، ووصفها بأنها "إسبرطة الصغرى.".