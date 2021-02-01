موجز الخليج 365 للتكنولوجيا.. خطط مايكروسوفت وقرار إكسبو دبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.

تم تعيين شركة "سيسكو" لإدارة وتشغيل وصيانة شبكة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بـ إكسبو 2020 دبي.

أعلنت ريزر الأمريكية عن إطلاق الفأرة Viper 8K الجديدة، التي تعد أسرع فأرة ألعاب في العالم.

أعدّت مجموعة مايكروسوفت الأمريكية "خطة بديلة" في حال نفّذت منافستها جوجل تهديدها بمغادرة أستراليا.

أعلنت شركة سامسونج عن إطلاق تطبيق TikTok على أجهزة التلفاز الذكية، التي تم طرحها في الأسواق منذ عام 2018.

تستعد سامسونج لطرح الجيل الثالث من هاتفها جالكسي فولد، الذي من المتوقع أن يأتي بمواصفات عديدة، خاصة بالكاميرا والقلم.

قالت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي بالإمارات، إن إكسبو 2020 دبي حدث استثنائي للمنطقة العربية، يعزز جسور تواصلها مع العالم.

