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النمسا ستخفف العزل العام الذي فرضته بسبب فيروس كورونا

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متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت النمسا اليوم الاثنين إنها ستخفف العزل العام الذي فرضته بسبب فيروس كورونا اعتبارا من يوم الاثنين المقبل وتتحول إلى حظر تجول ليلي وتسمح بإعادة فتح المتاجر التي لا تبيع سلعا ضرورية والمدارس على الرغم من أن الإصابات لا تزال أعلى مما تريده الحكومة.

وقالت الحكومة في بيان إنه لن يسمح بالحضور إلى المدرسة سوى التلاميذ الذين أجروا اختبارا لكشف فيروس كورونا، بينما يمكن للآخرين الانضمام عبر الإنترنت.

وأضافت أنه سيتعين على الزبائن وضع كمامات في المتاجر.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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