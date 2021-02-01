شكرا لقرائتكم خبر عن برلين ترسل مساعدة إلى البرتغال لمكافحة «كوفيد-19» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين - أ ف ب

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، الاثنين، أن برلين سترسل الأربعاء فريقاً طبياً من 26 شخصاً، إضافة إلى 50 جهاز تنفس إلى البرتغال، البلد الأكثر تضرراً حالياً في العالم بـ «كوفيد-19».

وسيضم الفريق ثمانية أطباء وممرضين، وسيؤمن 150 سريراً طبياً و150 مصلاً وفقاً لبيان.

وقالت وزيرة الدفاع آنجريت كرامب-كارنباور: «نساعد أصدقاءنا البرتغاليين الذين يواجهون وضعاً مأساوياً». وأضافت: «كورونا يضعنا جميعاً أمام تحديات، النظام الصحي الألماني تحت ضغوط كبرى، لكننا مقتنعون خصوصاً الآن بأن التضامن في أوروبا ضروري».

وقالت الوزارة الألمانية أن نقل المساعدة يأتي بعد طلب وزيرة الصحة البرتغالية مارتا تميدو.

وكانت برلين قدمت مساعدة لإيطاليا وفرنسا وتشيكيا خلال الموجة الأولى من الإصابات في الربيع باستقبالها مرضى في بعض مستشفيات البلاد.

والبرتغال منذ أيام هو البلد الأكثر تضرراً في العالم بوباء كوفيد-19 من حيث عدد الحالات والوفيات مقارنة مع عدد سكانه العشرة ملايين. وذكر رئيس الوزراء أنطونيو كوستا أن المستشفيات تحت ضغط «هائل».

وبلغ عدد المرضى الذين نقلوا إلى قسم الطوارىء في مستشفى سانتا ماريا الأكبر في لشبونة، مستوى غير مسبوق ما أدى إلى طوابير طويلة من سيارات الإسعاف التي كانت تنتظر دورها لساعات لنقل المصابين.

ووفقاً لتقرير الهيئة العامة للصحة الاثنين سجل البرتغال 275 وفاة جديدة بكوفيد-19 في 24 ساعة. ويرتفع العدد التراكمي للوفيات إلى 13 ألفاً منها أكثر من 5500 خلال يناير/كانون الثاني وحده.