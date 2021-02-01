شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يدعو جيش بورما إلى إعادة السلطة ويتوعد بفرض عقوبات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - (أ ف ب)

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، جيش بورما الذي نفذ انقلاباً وأوقف أونغ سان سو تشي، إلى إعادة السلطة «فوراً»، متوعداً بفرض عقوبات على هذا البلد.

وقال بايدن في بيان: «على المجتمع الدولي أن يتحدث بصوت واحد لمطالبة الجيش البورمي بأن يعيد السلطة فوراً»، لافتاً إلى أن العقوبات التي رفعت خلال العقد الفائت «بسبب التقدم المحرز لإرساء الديمقراطية» ستكون موضع مناقشة «فورية»، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ «التدابير المناسبة».

وأكد بايدن أن «الولايات المتحدة ستدافع عن الديمقراطية أينما تعرضت للخطر». ولتبرير الانقلاب الذي دانته عدة عواصم أجنبية، أكد العسكريون أن الانتخابات التشريعية في نوفمبر/تشرين الثاني شابتها «مخالفات كبيرة» وهو ما تنفيه اللجنة الانتخابية.