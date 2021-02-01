شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم «جيم ستوب» تتراجع.. و«روبن هود» تجمع 2.5 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفضت أسهم «جيم ستوب» GameStop بنسبة تصل إلى 34% الإثنين، مع امتداد التداول المحموم الذي يغذيه تطبيق الدردشة «ريدت» Reddit إلى فبراير. وانخفضت أسهم شركة تجارة التجزئة لألعاب الفيديو بعدما كان قد قفز في تداولات ما قبل الافتتاح بنسبة 18% إلى 384.89 دولار.

وارتفع السهم بنسبة 1625% في يناير و400% في الأسبوع الماضي وحده مع تكديس المستثمرين الذين يستخدمون تطبيقات التداول بينما سارعت صناديق التحوط لتغطية خسائرها من بيع الأسهم على المكشوف.

تسبب الارتفاع الفلكي في خسارة ملحوظة في السوق بما يقرب من 13.5 مليار دولار لصناديق التحوط ذات المراكز القصيرة مقابل السهم، وفقاً لبيانات من شركاء S3 حتى إغلاق يوم الجمعة.

في هذا الوقت قالت منصة «روبن هود» Robinhood للسمسرة عبر الإنترنت إنها جمعت 2.4 مليار دولار إضافية من المستثمرين وسط نوبات شديدة من تقلبات السوق. وتجاوز بذلك ما جمعته الشركة في 3 أيام 3.4 مليار دولار منذ يوم الخميس في أول تحرك من ذه النوع للشركة التي تأسست في 2013. وقالت الشركة: هذا التمويل هو علامة قوية على ثقة المستثمرين وسيساعدنا على البناء للمستقبل والاستمرار في خدمة الناس من خلال النمو الهائل الذي شهدناه هذا العام. نحن نشهد حركة من الأشخاص العاديين الذين يسيطرون على مستقبلهم المالي، والعديد منهم يستثمر لأول مرة من خلال روبن هود.

وقالت إنها ستستخدم التمويل الجديد لتوسيع برامج محو الأمية المالية. وقال بيان الشركة: بهذا التمويل ، سنبني ونعزز منتجاتنا التي تتيح لعدد أكبر من الناس الوصول إلى النظام المالي.