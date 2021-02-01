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تحت رعاية هزاع بن زايد.. انطلاق أسبوع أبوظبي التقني للابتكار الثلاثاء

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، يطلق مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني النسخة السابعة من أسبوع أبوظبي التقني للتعليم والابتكار، كجزء من جهود المركز لتشجيع الابتكار والمعرفة وتطوير المهارات التقنية.

وتضم فعاليات الأسبوع «منتدى القادة»، الذي يُقام افتراضياً الثلاثاء 2 فبراير تحت شعار «القطاع الخاص شريك في التنمية»، بمشاركة متحدثين من شركات عالمية مثل مايكروسوفت وفيتاسيس وكارفور.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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