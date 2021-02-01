شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الخزانة الجديدة تريد تعميق التعاون مع اليابان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن الوزيرة جانيت يلين تحدثت الاثنين مع نظيرها الياباني وأكدت نيتها تعميق التعاون الاقتصادي والمالي مع اليابان لتعزيز اقتصاد كل من البلدين. وقال البيان إن يلين أكدت، خلال اتصال هاتفي مع وزير المالية الياباني تارو أسو، استعدادها للعمل عن كثب مع اليابان على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف لمعالجة تحديات رئيسية مثل جائحة كوفيد-19 وتغير المناخ. (رويترز)