شكرا لقرائتكم خبر عن هيرتا برلين يتعاقد مع خضيرة قادماً من يوفنتوس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين - رويترز

تعاقد هيرتا برلين مع سامي خضيرة الفائز بكأس العالم 2014 لكرة القدم، قادماً من يوفنتوس، الاثنين، حيث يسعى الفريق لتعزيز صفوفه لتجنب الهبوط من دوري الدرجة الأولى الألماني.

وبدأ خضيرة مسيرته مع شتوتجارت، ولعب لريال مدريد لخمس سنوات قبل الانضمام إلى بطل إيطاليا في 2015.

وقال خضيرة في بيان «أشعر بأني في حالة جيدة جداً بدنياً وأرغب في مساعدة هيرتا من خلال خبرتي على تحقيق النجاح».

واستغنى هيرتا عن خدمات مدربه برونو لاباديا وعين بال دارداي بدلاً منه الأسبوع الماضي. وفاز الفريق مرة واحدة فقط في آخر تسع مباريات خاضها في الدوري وخسر في آخر ثلاث مباريات متتالية.

واستثمر رجل الأعمال لارس فيندهورست أكثر من 200 مليون يورو في النادي خلال العام الأخير، لكن الفريق يحتل مع ذلك المركز 15 متساوياً مع أرمينيا بيليفيلد الذي يحتل المركز 16 ويصارع الهبوط.

ولم يكشف الطرفان عن تفاصيل التعاقد مع لاعب الوسط.