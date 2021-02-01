تركيا توقف 14 عنصرا من “داعش”.. من بينهم مغربي

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت تركيا، اليوم الاثنين، أنها اعتقلت 14 عنصرا من تنظيم “داعش” الإرهابي في عدد من الولايات، من بينهم مغربي.

وقال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، في تغريدة على تويتر، إن قوات الأمن التركية قامت بمداهمات متزامنة في 6 ولايات ضد عناصر “داعش”، وتمكنت من اعتقال 14 من عناصر هذا التنظيم، أحدهم تم توقيفه في ولاية يالوفا غربي البلاد، وكان مكلفا بتنفيذ اغتيالات داخل تركيا.

وفي السياق ذاته، نقلت وكالة الأنباء التركية أنه خلال التحقيق مع الموقوفين، تبين أنهم شاركوا في نشاطات التنظيم الإرهابية في سوريا، والعراق، قبل انتقالهم إلى الأراضي التركية.

وتم العثور بحوزة أعضاء التنظيم، خلال مداهمة منازلهم، على “مسدسين، وطلقات نارية، وجوازات سفر مزورة، وأجهزة لطباعة البطاقات الشخصية”، فيما كشفت التحقيقات أن من بين الموقوفين 12 شخصا يحملون الجنسية العراقية، وواحد يحمل الجنسية المغربية، والآخر تركي.