عاجل.. استٸناف منافسات البطولة الاحترافية يوم 13 فبراير

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية أن تاريخ استئناف منافسات البطولة الاحترافية INWI 1 هو يوم السبت 13 فبراير 2021، كما تم تحديد أيام 2 و 3 و 4 مارس 2021 كتاريخ لدور ثمن نهائي كأس العرش.

وكشف بلاغ الجامعة انهيار بعد تأهل المنتخب الوطني للأدوار النهائية من بطولة افريقيا للاعبين المحليين التي تجرى أطوارها بالكاميرون من 16 الى 7 فبراير 2021، تقرر تحديد موعد استٸناف البطولة لتمكين عودة اللاعبين الى فرقهم وأنديتهم للمشاركة في المنافسات الوطنية والقارية في أحسن الظروف،

وشدد البلاغ ذاته علی انه سيتم الإعلان لاحقا عن برنامج الدورات الخمس المقبلة لمنافسات البطولة الاحترافية INWI 1 والدورات الست المقبلة لمنافسات البطولة الاحترافية INWI 2 و أيضا منافسات دور ثمن نهائي كأس العرش لموسم 2019-2020 .