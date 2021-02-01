التوزيع الجغرافي للإصابات الـ281 بكورونا.. أدنى حصيلة منذ ستة أشهر

جدة - عبدالحي حسين - كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات 281 الجديدة، مسجلة بذلك أدنى حصيلة منذ ستة أشهر، حيث عرف يوم 21 يوليوز 2020 تسجيل 180 حالة فقط، لترتفع بعد ذلك عدد الإصابات بوثيرة متصاعدة.

وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 74 حالة جديدة، منها 53 حالة بالدار البيضاء الكبرى. وسجلت بجهة الشمال، 63 حالة، منها 27 حالة بالحسيمة. وبجهة سجلت الشرق 47 حالة، وسجلت بجهة الرباط سلا الصخيرات 28، و24 حالة بجهة الداخلة وادي الذهب، وبجهة سوس ماسة سجلت 22 حالة، ثم 10 حالات حالة ببني ملال خنيفرة، وبجهة فاس مكناس سجلت 6 حالات، وسجلت بجهة مراكش آسفي 4 حالات، وحالتين بجهة العيون الساقية الحمراء، ثم حالة واحدة بدرعة تافلالت، وصفر حالة بجهة كلميم واد نون.