فضيلة بنموسى تجري عملية جراحية

جدة - عبدالحي حسين - أجرت الفنانة المغربية، فضيلة بنموسى، عملية جراحية على مستوى يدها، حيث انتقلت، قبل مدة، إلى العاصمة الرباط للقيام بها.

وأكدت مصادر “اليوم 24″، أن فضيلة بنموسى توجد، حاليا، في الرباط، وتمر من مرحلة التعافي من عملية جراحية أجرتها على مستوى يدها.

بنموسى كانت قبل حوالي سنة، قد تعرضت لكسر على مستوى يدها، أثناء عرض من تنظيم السفارة المغربية في بروكسيل في بلجيكا،

حيث خضعت، آنذاك، لعملية أولى، اضطرت معها إراحة يدها، وعدم تحريكها لأسابيع، ما منعها من المشاركة في عمل كان يحضر لعرضه في رمضان الماضي.