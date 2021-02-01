حصيلة حملة التلقيح ضد كورونا.. أزيد من 200 ألف شخص أخذوا جرعتهم الأولى

جدة - عبدالحي حسين - قالت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، في نشرة كورونا اليومية، إنه تم تلقيح 200 ألف و81 شخصا ضد كوفيد-19 بالمغرب إلى حدود السادسة من مساء اليوم الإثنين.

حملة التلقيح انطلقت الخميس الماضي، وتراهن السلطات الصحية من خلالها على تلقيح 80 في المائة من السكان، من أجل كبح وباء كورونا، والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وتجري حملة التطعيم بطريقة تدريجية، على مراحل، حيث بدأت باستفادة العاملين في الصفوف الأمامية والمسنين، على أن يتم تعميمها لتشمل جميع المواطنين المغاربة والمقيمين، الذين تفوق أعمارهم 17 سنة.

وكان المغرب قد تلقى شحنة لقاح أولى من لقاح “أسترازينيكا – أوكسفورد”، ثم تسلم شحنة ثانية من لقاح سينوفارم الصيني.