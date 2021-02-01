عاجل.. الحكومة تقرر تمديد العمل بالتدابير الاحترازية لأسبوعين إضافيين

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت الحكومة اليوم الاثنين، عن قرارها تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها يوم 13 يناير 2021 لمدة أسبوعين إضافيين، وذلك ابتداء من يوم غد الثلاثاء على الساعة التاسعة ليلا.

وقالت الحكومة، إن قرارها يأتي على إثر التطور الوبائي لفيروس كورونا على الصعيد العالمي وذلك بظهور سلالات جديدة من هذا الفيروس في بعض الدول المجاورة، وفي إطار المجهودات المتواصلة لتطويق رقعة انتشار هذا الوباء والحد من انعكاساته السلبية.

وأوضحت الحكومة أن القرار اتخذ بناء على توصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وكانت الحكومة قد قررت حظر التنقل الليلي بربوع المملكة ابتداء من التاسعة ليلا، ووقف محظم الأنشطة الاقتصادية على الساعة الثامنة من مساء كل يوم.