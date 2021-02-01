النمسا ستخفف العزل العام الذي فرضته بسبب فيروس كورونا

محمد الفلاح - الإثنين 1 فبراير 2021

قالت النمسا اليوم الاثنين إنها ستخفف العزل العام الذي فرضته بسبب فيروس كورونا اعتبارا من يوم الاثنين المقبل وتتحول إلى حظر تجول ليلي وتسمح بإعادة فتح المتاجر التي لا تبيع سلعا ضرورية والمدارس على الرغم من أن الإصابات لا تزال أعلى مما تريده الحكومة.



وقالت الحكومة في بيان إنه لن يسمح بالحضور إلى المدرسة سوى التلاميذ الذين أجروا اختبارا لكشف فيروس كورونا، بينما يمكن للآخرين الانضمام عبر الإنترنت.

وأضافت أنه سيتعين على الزبائن وضع كمامات في المتاجر.